Il cantante neomelodico Carmine Diamante è morto folgorato

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il mondo della musica neomelodica in Campania è in lutto per la tragica scomparsa didi 35 anni originario di Ponticelli, quartiere di Napoli. Secondo le prime informazioni,sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico,mentre si trovava nella casa della madre a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, giunti con un’ambulanza del 118, per l’artista non c’è stato nulla da fare. Al momento, le circostanze precise del decesso sono ancora in fase di accertamento., molto noto nella scena neomelodica, era sposato e padre di due bambini. Attivissimo sui social, in particolare su TikTok e Instagram, contava una vasta schiera di fan che lo seguivano con affetto.