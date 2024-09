Ex di Ida Platano potrebbe tornare a UeD per Francesca | chi è e che ha detto

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 9 settembre 2024) In queste ore, un ex corteggiatore di Idaha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni davvero inedite in merito ad un suo possibile ritorno a Uomini e Donne. La persona in questione è Pierpaolo Siano. I fan del programma di Maria De Filippi sicuramente si ricorderanno di lui in quanto è stato il rivale di Mario Cusitore durante tutto il trono di Ida. Ebbene, Pierpaolonel parterre, ma in quali vestiti? A quanto pare in quelle corteggiatore diSorrentino. Cosa ha rivelato l’ex di Ida, Pierpaolo Siano suSorrentino di Uomini e Donne Pierpaolo Siano ha rilasciato un intervista per Lollo Magazine In cui ha svelato di essere particolarmente incuriosito dalla nuova tronista di Uomini e DonneSorrentino.