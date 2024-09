È tra i migliori acquisti estivi | l’annuncio dell’esperto fa impazzire i tifosi del Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ilha creato un vero e proprio mercato internazionale. La società ha ingaggiato diversi profili importanti. In casasi è aperto un nuovo ciclo, il quale ha come “capitano” Antonio Conte. Quest’ultimo, fin dal suo arrivo in città, ha sottolineato la voglia di rivalsa sia personale che collettiva. Infatti, lo spirito del tecnico salentino sposa alla perfezione il momento del club azzurro. La dirigenza necessitava di un cambio di rotta, il quale è arrivato anche grazie al presidente De Laurentiis. A tal proposito, l’ultima sessione di calciomercato è stata tra le più importanti per ilnel corso degli ultimi anni. Alla Corte del Vesuvio sono arrivati profili importanti, basti ripensare ad Alessandro Buongiorno, Billy Gilmour, Scott McTominay e David Neres. I quattro acquisiti appena citati contribuiranno a migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte.