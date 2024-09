David Riondino truffato da falso operatore | persi 11 500 euro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 9 settembre 2024) Negli ultimi giorni, il cantautoreè stato al centro di una vicenda paradossale: è caduto vittima di una truffa telefonica che gli ha causato una perdita di oltre 11.500ha raccontato che un fintoNexi, spacciatosi per membro del supporto clienti, lo ha convinto a trasferire somme di denaro dal suo conto corrente bancario. Il meccanismo della truffa Ilre ha contattatotelefonicamente, presentandosi come undella società Nexi, specializzata in gestione di pagamenti e servizi finanziari. La frode si è svolta in maniera sofisticata, giocata sull’urgenza e la credibilità che ilre è riuscito a costruire. Spiegando ache il suo conto era a rischio e necessitava di essere “messo in sicurezza“, l’artista è stato convinto a effettuare 23 bonifici di 495ciascuno, per un totale di 11.500