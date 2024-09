Ciclismo Evenepoel smentisce il passaggio alla Red Bull-Bora-Hansgrohe | Non ne so nulla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 settembre 2024 – La finestra estiva del ciclomercato con vista sul 2025 ha battuto diversi colpi anche molto suggestivi, ma per i botti veri, si sa, spesso bisogna aspettare la fine della stagione. Per ora, con l'epilogo della Vuelta 2024, è andata in archivio solo la parentesi dei Grandi Giri, ma all'orizzonte ci sono ancora diversi impegni importanti che vedranno tornare in scena anche i big (ma non Jonas Vingegaard, in vacanza anticipata così come Wout Van Aert): tra essi c'è Remco, reduce dal doppio titolo olimpico, tra prova in linea e a cronometro, e finito in contumacia al centro dell'attenzione a causa della voce che lo vedrebbe vicino alRed