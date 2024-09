Benevento-Potenza a fine gara Auteri fa il pompiere | Manconi è stato devastante ora testa già alla prossima gara

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il poker rifilato al, in sala stampa getta acqua sul fuoco del facile entusiasmo mister, consapevole che la strada verso qualcosa di importante è ancora piena zeppa di ostacoli.vigilia il tecnico dei giallorossi erachiaro nel dire che non bisognerà esaltarsi quando le cose andranno bene e allo stesso tempo non abbattersi dopo serate sfortunate come quella di Catania. Per l’allenatore delil 4-1 contro ilappartiene già al passato perché ladel gruppo deve essere subito rivolta. PRESTAZIONE – “La squadra complessivamente ha proseguito la prestazione di Catania dove non ci ha detto bene. Stasera avevamo davanti una squadra che accetta sempre il confronto. Prisco? Non solo lui ma tutti gli altri hanno fatto bene.