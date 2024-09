Aumentano i controlli sul contante | a rischio anche le carte prepagate e i titoli al portatore

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’Unione Europea ha inserito nuove limitazioni all’uso del denaro, predisponendopiù accurati per chi entra ed esce dai confini. Il 4 settembre 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo che recepisce il regolamento UE suidel denaro. La nuova normativa ha ad oggetto soprattutto il trasporto di denarodi importo pari o maggiore di 10 mila euro. L’Unione Europea ha inserito un nuovo limite per le operazioni tramite denaro(informazioneoggi.it)Gli interessati avranno il dovere non solo di dichiarare le somme possedute madi consentire gli opportunida parte dell’Agenzia delle Dogane sulle stesse.