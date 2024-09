US Open 2024 Sabalenka regina di New York | battuta Pegula terzo Slam in carriera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) La finale persa dodici mesi fa contro Gauff è servita da lezione ad Aryna, che al secondo tentativo è finalmente riuscita a laurearsi campionessa dello US. In finale sempre contro un’americana, Jessica, la tigre di Minsk ha trionfato con il punteggio di 7-5 7-5 ed ha conquistato ildella suanonché il secondo deldopo l’Australian(vinto anche nel 2023). Completa nel migliore dei modi un torneo da incorniciare, che ha perso un solo set sul suo cammino ed è apparsa decisamente la miglior giocatrice. Per lei diventano inoltre 11 le vittorie consecutive dato che arrivava allonewyorchese reduce dal prestigioso titolo a Cincinnati. Niente da fare per, molto brava a recuperare un break di svantaggio in entrambi i set e a dare gran filo da torcere alla rivale, ma tradita dalla tensione della sua prima finale