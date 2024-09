Spalletti addio calcio liquido | il ct si è convertito al gioco semplice e casareccio CorSera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2024)dice, il ct si èalsemplice e casareccio. Lo scrive Alessandro Bocci sul Corriere della Sera alla vigilia delle seconda partita dell’Italia contro Israele. Venerdì la splendida vittoria degli Azzurri contro la Francia.ha adottato unpiù semplice, in linea con la storia italiana Scrive il Corriere della Sera: L’Italia all’italiana. Corta, solida, energica. La testa collegata alle gambe per quasi cento minuti. I francesi del Parco dei Principi fischiavano, i nostri festeggiavano dopo mesi tempestosi. Lucianoha ribaltato la Nazionale in due mesi. Dal niente dell’Olympiastadion al quasi tutto della notte francese in 68 giorni. A Parigi c’era una squadra, a Berlino no. L’allenatore ha fatto un passo indietro (anche due o tre), calpestando le proprie convinzioni, per farne uno deciso in avanti.