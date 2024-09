Sinner in finale US Open 2024 come cambia ranking e quanto guadagna

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 8 settembre 2024)inagli US: impatto sule guadagni, tutto sul momento d’oro del campione italiano Jannik, con la sua recente vittoria in semiagli US, non solo ha garantito un posto nella storia del tennis italiano ma ha anche consolidato ulteriormente la sua posizione di numero uno mondiale. La distanza ora tra lui e il suo più diretto inseguitore, il tedesco Alex Zverev, si attesta oltre i 3000 punti. Questo margine significativo riflette non solo l’eccezionale stagione che sta vivendoma anche la costanza delle sue prestazioni ad alto livello. Con questo risultato, l’altoatesino conferma la sua presenza alle Atp Finals e punta a conquistare il sesto titolo stagionale, che sarebbe il sedicesimo della sua carriera. Jannikvola inUS– foto ansa – notizie.