Qui Civitanova Alfonsi | Senza paura a casa di una big

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) "Le assenze? Le gestiremo, qui i problemi sono rappresentati da Banegas e dagli altri". Parole di Sante, tecnico della Civitanovese, a poche ore dalla sfida di oggi quando la sua squadra sarà impegnata allo stadio Gran Sasso d’Italia,della temuta e attrezzata L’Aquila, il calcio d’inizio sarà dato alle 15 per la prima giornata di campionato di serie D. Tra le file adriatiche, oltre agli squalificati Domizi, Buonavoglia e Spagna, non ci sarà l’attaccante Ettore Padovani, che non è riuscito a recuperare dai guai fisici. Il giocatore classe 1989 dovrebbe essere pronto per domenica prossima, quando al Polisportivo arriverà l’Atletico Ascoli. "Siamo stati bravi – spiegain riferimento alle defezioni – a costruire una rosa di tutti titolari, adesso ci sono queste assenze ma durante l’anno ce ne saranno altre. Riusciremo a sopperire a tutte le mancanze.