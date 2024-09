Nuovi spogliatoi e un’infermeria I campi del rione Santa Margherita sono pronti a rimettersi in forma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Gli atleti che utilizzano l’impiantosempre in gran numero, ma le attrezzatureormai vecchie, datate, in parte rovinate. Da tempo gli sportivi della città chiedevano di metterci mano e ora il Comune è andato incontro alla richiesta, mettendo in cantiere un intervento consistente per creare spazi, più adatti e confortevoli per i giocatori, gli arbitri e per tutti coloro che gravitano attorno alle associazioni. Lavori in vista per il centro sportivo di via Deledda, nella frazione di: il municipio ha appena affidato le opere di realizzazione die magazzini a servizio del campo sportivo che sorge a nord della città.