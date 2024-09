Nel 2022 ho avuto un tumore ai polmoni Mi ero convinto che mi restava poco tempo ma sentendo la fine vicina mi sono sentito felice

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 8 settembre 2024) Luca Carboni si apre sulla sua battaglia privata contro il cancro aiLuca Carboni, noto per la sua natura riservata, ha sempre tenuto la sua vita personale lontana dai riflettori. Non sorprende, quindi, che il cantante non abbia mai parlato pubblicamente del cancro aicontro cui combatte da due anni. Di recente, tuttavia, ha condiviso il suo percorso in un’intervista sincera. Una lotta silenziosa In un mondo in cui ogni dettaglio è spesso troppo condiviso, Carboni ha scelto una strada diversa. “Viviamo in un’epoca in cui tutto viene costantemente comunicato”, ha detto al Corriere della Sera. “Ho seguito il mio istinto e il mio carattere. Miallontanato dai social media e miconcentrato su ciò che mi stava accadendo”. A marzoè arrivata la diagnosi: cancro ai