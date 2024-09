L’ordinanza il primo passo I commercianti votano sì ma rilanciano subito | Ora vigili di quartiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Firenze, 8 settembre 2024 – Giudizio positivo, purché non ci si fermi qui e si arrivi possibilmente a presidi fissi.di chiusura di minimarket e locali che vendono alcolici e superalcolici che già hanno dato problemi di microcriminalità e degrado (in 19 vie tra i Quartieri 1, 2, 4 e 5) piace a Confcommercio e Confesercenti che però puntano oltre. Dare un segnale che il centro non è terra di nessuno va nella giusta direzione, ma per le due associazioni serve anche il vigile dicome ’evoluzione’ a lungo termine delle pattuglie a piedi entrate in servizio dopo l’aggressione al 91enne in via Finiguerra.