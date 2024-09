La crespella incredibile che sparisce in 60 secondi | Buttate tutto a crudo e vedrete!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 8 settembre 2024) Lachein 60: "!" Siete alla ricerca di un piatto veloce da preparare che faccia un figurone a tavola? Ecco qualcosa che fa al caso vostro: le crespelle alla caprese, una vera bontà tutta italiana! Non c'è niente come il gusto fresco e genuino dei sapori italiani, vero? Proprio per questo motivo, oggi voglio raccontarvi di un piatto che ho provato a fare l’altro giorno e che ha davvero colpito i miei ospiti: le crespelle alla caprese. Sono semplici da preparare, ma garantiscono quel sapore che conquista al primo assaggio. Le crespelle sono come una tela morbida e delicata pronta a essere tinteggiata con gli ingredienti che più ci piacciono. Nella nostra versione alla caprese, ci sbizzarriamo con pomodorini succosi, mozzarella filante e un pizzico di rucola per un risultato finale che è una sinfonia per il palato.