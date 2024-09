Kevin Costner incanta l’ultimo red carpet cala il sipario sulla Mostra

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 8 settembre 2024) L'81ª edizione delladel Cinema di Venezia si è conclusa in grande stile, con la presenza dia rubare la scena sul red. L'attore e regista americano ha presentato, fuori concorso, il secondo capitolo del suo ambizioso progetto cinematografico "Horizon: An American Saga - Capitolo 2", che ha suscitato grande entusiasmo tra fan e fotografi accorsi per vederlo. Con il suo carisma e la lunga carriera di successi alle spalle,ha confermato ancora una volta il suo status di icona del cinema internazionale.Sul tappeto rosso, accanto a lui, ha sfilato anche il resto del cast, tra cui la splendida Sienna Miller. L'attrice britannica ha fatto parlare di sé con un audace abito in pizzo bianco trasparente, abbinato a stivali neri alti sopra il ginocchio. Il suo look ha catturato l'attenzione di tutti, aggiungendo un tocco di glamour alla serata.