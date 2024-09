Isola d' Elba scandalo e raccapriccio | come si presenta in spiaggia fuori dall' Italia per 3 anni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024)all'd'per le "bizze" di un turista del tuttocontrollo, il quale ha "incassato" un foglio di via per treoltre a due multe per un totale di 3.500 euro. A pagare il conto è un turista 50enne che, quest'estate, aveva "creato disturbo ed imbarazzo tra i bagnanti in vacanza sull'ndosi un pomeriggio in unaaffollata a Porto Azzurro, all'd', provincia di Livorno, "nudo e in evidente stato di ubriachezza". È quanto spiegano oggi, domenica 8 settembre, i carabinieri. Inera intervenuta una pattuglia di militari che aveva allontanato il 50enne per poi invitarlo a rivestirsi e identificarlo . Subito erano scattate le due sanzioni amministrative, per un totale di circa 3.500 euro, per ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza.