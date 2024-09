Il bilancio del colonnello Caterino | Controlli sempre più capillari Ma i codici rossi sono in aumento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) di Valentina Reggiani Meno reati commessi a Modena, grazie ad una presenzapiù capillare delle forze dell’ordine. I maggiorihanno portato però ad undei reati perseguiti, delle persone denunciate così come di quelle arrestate e, in generale, identificate. Massima attenzione, poi, alle aggregazioni minorili violente – seppur sul nostro territorio non si possa parlare di associazioni vere e proprie e quindi di baby gang – e ai reati di genere. Crescono esponenzialmente, purtroppo, ie quindi le violenze tra le mura domestiche. E’ quanto emerso ieri nel corso del saluto alla città da parte del comandante provinciale dei carabinieri di Modena,Antonio. A subentrare a, trasferito alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, quale Comandante del Reparto Corsi, il nuovo Comandante ProvincialeLorenzo Ceccarelli.