Giacomo Passeri non aveva ‘droga addosso’ ma un’appendicite Tajani avalla l’Egitto per non aiutarlo

(Di domenica 8 settembre 2024) Il 19 agosto la giustizia egiziana ha condannatoLuigiall’ergastolo, con 25 anni da scontare in carcere in Egitto. Reato: traffico internazionale di stupefacenti. Ormai è notizia conosciuta. Eppure di scontato, in questa sentenza, non c’è nulla. E allora vale la pena, ancora una volta, riavvolgere il nastro. È il 23 agosto del 2023 quando Luigiviene arrestato al Cairo. Secondo i famigliari, in contatto con lui, per il possesso di una piccola dose di marijuana per uso personale. Secondo la magistratura per detenzione e traffico di stupefacenti. Fatto sta che quel giorno entra nel Centro di correzione e riabilitazione di Badr, 65 km a est del Cairo, uno dei più duri d’Egitto, aperto nel 2022 da Al-Sisi. A partire da una decina di giorni dopo, cessano i contatti diretti con la famiglia.