Ferrovie corre verso il mercato | Valutiamo l’apertura del capitale

(Di domenica 8 settembre 2024) CERNOBBIO (Como) La scadenza è fissata per la fine dell’anno. Entro quella data il nuovo cda del Gruppodello Stato elaborerà una proposta di apertura delai privati. "Ma a decidere sarà l’azionista", precisa Stefano Donnarumma – da giugno amministratore delegato di– che a margine del Forum dell’Economia di Cernobbio dà un’anticipazione dei possibili scenari. Sulla privatizzazione, dice, "non esiste un mandato affidato al mio ruolo e alla mia persona: esiste uno studio precedente al mio arrivo in azienda. Studio che nelle prossime settimane rielaborerò con i miei colleghi per adattarlo alle mie previsioni strategiche". A decidere, poi, sarà il Tesoro. Il governo, d’altronde, ha indicato obiettivi di privatizzazione che quest’anno hanno già raggiunto quota 3 miliardi.