Ancona una pietra sul passato Il futuro è oggi | con Guerini e Gadda

(Di domenica 8 settembre 2024) Finite le chiacchiere, ora si comincia a fare sul serio: dopo tre mesi intensi (il primo dei quali drammatico) conditi da speranze, illusioni e spasmodiche attese, la nuovatargata Vincenzoe Massimofaràil suo esordio in campionato. Al Del Conero, alle 15 arriva la neopromossa Isernia, avversario che i dorici non affrontano dalla Serie D 2013-2014, nel campionato che sancì la promozione in Serie C dell’1905 targata Andrea Marinelli e Giovanni Cornacchini. Altri tempi, altra squadra: la formazione dorica e la sua tifoseria si erano congedate dal campo lo scorso 28 aprile con un pareggio a reti bianche contro la Lucchese che era valso la permanenza in C, ma il marasma societario che è seguito successivamente ha cancellato tutto.