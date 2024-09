Ucraina attacco a Kursk è ‘operazione di difesa’ | la strategia

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di sabato 7 settembre 2024) (Adnkronos) – La miglior difesa è l’. Per questo l’ha sferrato l’offensiva oltre il confine con la Russia, invedendo la regione di, per prevenire una spallata di Mosca nella guerra iniziata da oltre 900 giorni. Secondo il generale Oleksandr Syrskyi, comandante delle forze armate di Kiev, prima dell’inizio dell’incursione delle forze ucraine oltre confine lo scorso 6 agosto, la Russia stava per lanciare un nuovodi terra a sorpresa contro l’proprio dalla regione di. Mosca aveva spostato decine di migliaia di unità nell’oblast, incluse alcune delle sue migliori forze d’assalto, le parole del generale in un’intervista alla Cnn.