Tre nuove aule al Buonarroti ma il liceo chiede altri spazi Ancora 10 classi senza posto

(Di sabato 7 settembre 2024) Pisa, 7 settembre 2024 – Mancano pochi giorni alla prima campanella del nuovo anno scolastico. E i nodi vengono già al pettine. Ilscientificoquest’anno guadagna trericavate dai locali dell’ex Biblioteca Provinciale all’interno dell’edificio scolastico. Questiospiteranno gli uffici amministrativi, la biblioteca, un archivio e la presidenza dell’Istituto, andando così a recuperareche saranno messe a disposizione degli studenti. Una riqualificazione anche dal punto di vista dell’efficientamento energetico, laddove archivio e biblioteca sono stati realizzati in base alla normativa antincendio, e per cui l’ente provinciale ha investito circa 600mila euro, ai quali si aggiungono 200mila euro per la sostituzione degli infissi.