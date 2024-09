Traffico Roma del 07-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione code a tratti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra il bivio per Fiumicino e via Pontina trafficata anche la carreggiata interna con code tra Ardeatina e Pontina un incidente sulla via Pontina rallenta iltra via Cristoforo Colombo e Mostacciano in uscita darallentamenti per un incidente anche sulla via Cassia tra Leonessa e via al sesto miglio in quest’ultima direzione intenso ilsulla Cristoforo Colombo con rallentamenti tra via di Malafede via di Acilia in direzione Ostia perché è in programma di viaggiare oggi in aereo previsto uno sciopero di quattro ore dalle 13 alle 17 le agitazioni coinvolgeranno il personale aeroportuale tra cui Lena numerosi dipendenti di diverse compagnie aeree maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.