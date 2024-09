Stazione ferroviaria Con la ripresa delle lezioni incrementati i controlli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Sotto stretta sorveglianza. Con ladella scuola l’area della, quellaAutolinee e il capolinea dei tram della Teb, tutte vicine tra loro intorno all’area di piazzale Marconi, saranno sottoposte ad un rafforzamento deida parteforze dell’ordine. Il tutto per garantire più sicurezza agli studenti e viaggiatori che torneranno a frequentare in massa la zona. È quanto è stato deciso al termine del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, riunito in Prefettura proprio per fare il punto sulla situazione. In particolare l’attenzione sarà concentrata sul sottopasso che collega lacon il polo scolastico di via Gavazzeni. I 300 metri pedonali verranno chiusi definitivamente a ottobre.