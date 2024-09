Softlab presidio e incontro in Regione | Basta chiacchiere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPassate le ferie estive, negli uffici dellaCampania sono tornati ad incontrarsi i sindacati dei metalmeccanici e l’assessore Antonio Marchiello per fare il punto sulla drammatica vertenza che vede coinvolti circa 150 lavoratori della sede casertana della, società di informatica. Fuori agli uffici si è invece tenuto il solitodei lavoratori. “, ora impegno e fatti concreti”, hanno urlato i lavoratori. I 150 diCaserta sono tutti ex dipendenti della multinazionale Jabil di Marcianise, anch’essa attualmente coinvolta in una dura vertenza con 420 lavoratori che rischiano il posto.