Salvini va a trovare Umberto Bossi a Gemonio | Pace? Non c’è mai stata guerra tra noi

(Di sabato 7 settembre 2024)(Varese) – Più di un'ora di colloquio a, in provincia di Varese, tra Matteo. Clima "molto cordiale e rilassato, dopo la falsa notizia del decesso del Senatur diffusa alla fine di agosto", si legge in una nota della Lega. Peruna chiacchierata "molto positiva, siamo stati entrambi molto contenti". "Questa non è ladiperché tra me enon c'è mainessuna” ha detto il ministro delle Infrastruttur al termine della visita fatta al Senatur durante un tour in provincia di Varese. “L'ho trovato in splendida forma - ha aggiuntodopo l'incontro -. Abbiamo parlato di tutto, di autonomia, di pensioni da tutelare, lavoro, tasse, giustizia, di Lombardia e di come stanno il Governo e la Lega. Contento lui e contento io”.