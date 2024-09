Roma aggrediscono l' uomo albero che terrorizza e molesta i passanti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 7 settembre 2024) Da un po’ di tempo nella zona della Balduina, a, c’è un personaggio tristemente noto ai residenti del quartiere soprannominato “”, per la sua abitudine di vestirsi da, un 47enne con evidenti disturbi psichici che talvolta si aggira con un bastone e un lenzuolo bianco usato come mantello. L’altro ieri, giovedì 5 settembre, l'”” se l’è vista brutta poiché è stato aggredito da un gruppo di giovani, che lui aveva a sua volta aggredito precedentemente. L’aggressione all'”” Il 47enne, come al solito, si stava aggirando nel quartiere della Balduina verso le 21:30, in prossimità della stazione della metro Cipro, quando ha raccolto delle bottiglie di vetro da terra e le ha lanciate contro alcuni giovani. I ragazzi hanno subito reagito e hanno lanciato a loro volta le bottiglie contro il 47enne, ferendolo in modo lieve.