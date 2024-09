Non si affitta a chi ha un tatuaggio Sembrate drogati e sporchi | l’Odissea di una coppia a Torino

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 7 settembre 2024) Non sia chi ha un. È quello che si sono sentiti rispondere Alessia Castellani e Daniel Iaconis aquando hanno messo un annuncio per cercare casa. La storia raccontata dall’edizione torinese di Repubblica comincia con la richiesta di un bilocale per 750 euro. «Siamo due tatuatori e avendo partita iva siamo molto penalizzati», esordiscono i due. Ma le repliche alla richiesta sono nette. Anche di chi non c’entra nulla: «Come pretendi che qualcuno possa darvi una casa conciati così? Fate schifo,. Se avessi una casa la brucerei piuttosto che darla a voi. Non troverete mai casa o lavoro con quei tatuaggi». Tatuaggi e affitti «Siamo abituati agli sguardi, ai commenti e agli insulti, soprattutto io, che sono una ragazza con le braccia tatuate di nero. Ma questo non ci era mai successo», racconta Alessia.