La farsa elettorale in Algeria rimanda l’appuntamento con la democrazia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 7 settembre 2024) Sarà una corsa senza rivali quella che porterà (quasi sicuramente) il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune a vincere le elezioni e ottenere il secondo mandato consecutivo alla guida del Paese. Sostenuto dall’esercito e dai principali partiti nazionali, tra cui il Fronte di Liberazione Nazionale (Fln), risulta fortemente favorito nei sondaggi rispetto agli altri due candidati, Youcef Aouchiche del partito di sinistra, Front des Forces Socialistes (Ffs), e Abdelaali Hassani Cherif dello schieramento politico islamista Mouvement de la société pour la paix (Msp). In un primo momento i partiti in lizza erano tredici, ma poi a dieci di loro è stata impedita la candidatura, ufficialmente per ragioni di endorsement politico. Le elezioni, in programma per il mese di dicembre, sono state anticipate di tre mesi dal presidente in carica e si terranno oggi.