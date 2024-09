Il TotoLeone della Mostra di Venezia Almodóvar è il capolavoro | l’Italia punta su Amelio Le pagelle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – Mai come quest’anno l’assegnazione dei Leoni alladel cinema diè imprevedibile. Nella giuria sono presenti, oltre a Isabelle Huppert, presidente volitiva a cui per riconosciuto talento è permesso d’essere anche bizzosa, ben cinque registi (Gray, Tornatore, Sissoko, Holland e Mendonça Filho) ossia altrettante idee di cinema difficilmente collimanti. Se la ragione comanda in una selezione sfortunata, senza sorprese e con molte delusioni, ad avere diritto al Leone d’oro c’è solo Almodovar (La stanza accanto). Alcuni film sono apparsi frutto di una pesca a strascico anziché di una scelta meditata. Troppe pellicole prive di energia hanno appesantito il Concorso quando si sa che film incompiuti ma veri sono meglio di confezioni inerti. Per l’onere di ospitalità un premio potrebbe illuminare per un attimo il nostro cinema.