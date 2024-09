Il Comune di Modena dimentica Luciano Pavarotti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Una considerazione in merito alla soppressione della giornata dedicata alle celebrazioni della data (6 settembre) della scomparsa del tenorissimo. Trovo che tutta la questione sia stata gestita in malo modo dalla precedente Giunta comunale e con lo stesso stile dall’attuale. Il fatto in sé di aver soppresso un evento tanto importante è un affronto alla statura del personaggio, ma se possibile la “toppa” meschina che gli attuali amministratori hanno cercato di metterci sopra fa più male della ferita. Hanno infatti dichiarato che l’opera e il ricordo del Tenore verranno accorpati in unico evento comprendente anche gli altri talenti locali.