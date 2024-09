Il barbecue in muratura deve rispettare le distanze legali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 7 settembre 2024) Anche se il gran caldo è ormai giunto al termine, durante le belle giornate di fine estate un pranzo con gli amici arrostendo alpuò essere un momento piacevole e gradito da chi dispone, anche nell’ambito di un condominio, di uno spazio per stare all’aperto. Non dobbiamo però dimenticare, soprattutto se ci si trova all’interno di un giardino o terrazzo condominiale, che il godimento della proprietà individuale noninterferire con il godimento dei diritti altrui, sulla singola proprietà o sulle parti comuni. Ecco che, se si vuole arrostire utilizzando un, non si può prescindere dalla normativa avente ad oggetto il rispetto delledalla proprietà altrui. Vediamo più nel dettaglio quali sono le regole cui attenersi per non violare i diritti del vicino, anche alla luce di quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione con una recente sentenza.