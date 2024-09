I giovani e il coltello facile Un’arma che si trova ovunque Il pm | ormai si uccide per niente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) In Italia, ilsta diventando tristemente protagonista di una nuova ondata di violenzale. Episodi di cronaca nera, che vedonossimi utilizzare armi bianche con una spregiudicatezza sconvolgente, si stanno moltiplicando. Si tratta di omicidi, aggressioni e risse che spesso non hanno moventi se non banali diverbi o vendette tra adolescenti, il che rende questa tendenza ancor più allarmante. L’arma scelta, il, è semplice, economica e devastante nelle mani di chi non è in grado di controllare rabbia e frustrazione. Quello di Serin Fallou Sall, un 16enne accoltellato al cuore in un parco di Bologna, è solo uno degli ultimi casi di un’escalation sconvolgente. Il suo assassino, anch’eglissimo, lo ha colpito probabilmente al termine di una disputa legata a episodi di bullismo.