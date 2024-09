Honor Magic V3 | il futuro dei pieghevoli in un design ultraleggero

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 7 settembre 2024) Il colosso della tecnologiapresente il nuovo modello nella gamma degli smartphone. Tante nuove funzionalità e caratteristiche migliorate che rappresentavano una sfida per il mercato tecnologico, ma che sembrano aver superato di gran lunga le aspettative degli acquirenti. Il nuovo modelloV3 è stato presentato ed è pronto a segnare numeri importanti in fatto di vendite.V3 rappresenta un passo avanti significativo nel settore dei foldable grazie alla sua straordinaria sottigliezza e alelegante, stabilendo nuovi standard per la categoria. Con uno spessore di soli 4,4 mm da aperto e 9,2 mm da chiuso, è uno deipiù sottili sul mercato, senza compromettere la robustezza e la funzionalità.