Francia | proteste per far cadere Barnier

(Di sabato 7 settembre 2024) 17.35 Decine di migliaia di francesi stanno manifestando per le strade di Parigi e di altre città per contestare la nomina a Matignon di Michel. La scelta del presidente Macron è considerata "un affronto ai risultati legislativi". Il leader di sinistra radicale Mélenchon ha assicurato che: "Qualunque cosa accada,voteremo per censurare un simile governo". Il capofila di Insoumis ha detto che "Macron avrebbe nominare Lucie Castets primo ministro.Ma non l'ha fatto". A disposizione dei manifestanti la petizione "Macron destituzione".