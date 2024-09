Firenze visite guidate gratuite e ‘Passeggiate per la cultura a Pian dei Giullari’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 - In occasione delle Giornate Europee della, dedicate quest’anno al tema “Patrimonio in cammino”, la Fondazione Spadolini Nuova Antologia promuove sabato 28 settembre un’iniziativa particolare sulla collina didei Giullari. Il percorso ha inizio alla Biblioteca Spadolini Nuova Antologia (Via deldei Giullari 36A), con visita guidata alle collezioni librarie ed artistiche, nonché alla mostra in allestimento dedicata a “Giovanni Spadolini storico e giornalista (1948-1972)”. I visitatori saranno poi accompagnati a piedi alla Villa “Il tondo dei cipressi” (Via deldei Giullari 139), lungo un percorso di circa 1 km, passando davanti alla dimora di Galileo Galilei e di Francesco Guicciardini. La biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia si compone di circa 100.