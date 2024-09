E’ morto l’ex mister Salvemini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Edmeo Lugaresi nell’estate del ’92 investì forte su Gaetano, specialista in promozioni in A con Bari ed Empoli (vincitore con i pugliesi anche della Mitropa Cup) spendendo 300 milioni di lire, mai successo fino ad allora nel Cesena per un. Ma andò male, il 28 febbraio, dopo il ko di Modena, il cambio in panchina con Azeglio Vicini, che salvò con tranquillità la squadra., modi eleganti, tecnico di tutto rispetto (ha allenato anche Genoa, Palermo, Lucchese, Cremonese e Monza) èieri a 82 anni a Reggio Emilia dove abitava da tempo, era nato a Molfetta.