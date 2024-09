Cina | inaugurata prima scuola universitaria specializzata in affari civili

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024) Pechino, 07 set – (Xinhua) – Laistituzionecinese per l’istruzione ine’ stataieri a Pechino. L’istituzione della China Civil Affairs University e’ stata approvata dal ministero dell’Istruzione (MOE) nel mese di maggio. Si basa su un college professionale per la gestione sociale e incorpora le risorse di ricerca e formazione del ministero degli. L’universita’ offre programmi di laurea in 25 settori, come la gestione intelligente dell’assistenza agli anziani, l’infermieristica, il lavoro sociale e la gestione moderna dei servizi funebri, sette dei quali sono stati riconosciuti dal MOE come programmi chiave nel piano d’azione per l’innovazione e lo sviluppo dell’istruzione professionale superiore.