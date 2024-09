Castelfranco-Formigine che derby Ghidini guida il plotone degli ex

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) La seconda giornata di Eccellenza mette subito sotto i riflettori unsalvezza per cuori forti, che domani porterà il. Di fronte due squadre (entrambe ko al debutto) ricostruite pressoché integralmente dopo un’estate di grande travaglio e con tanti ex sui due fronti. Di certo sarà una gara speciale per Alessandro, dsse che dopo 10 anni in biancogiallo, di cui 8 vissuti al fianco di Paolo Chezzi, torna al "Ferrarini" per la prima volta da rivale dopo l’addio di due mesi fa. Come lui il braccio destro Vincenzo Pepe, per una vita nel settore giovanile castelfranchese e negli ultimi 4 anni da dirigente in prima squadra, poi mister Francesco Cattani che col suo staff hato la Virtus all’ottimo 5° posto dell’anno scorso. "è il mio paese – racconta– e da sempre sono tifoso.