Campionato Europeo spettacolo al Savio Sfida Usa-Italia tra Click Bait e Capital Mail

(Di sabato 7 settembre 2024) Comunque vada sarà un successo. Lo garantiscono 89 edizioni deldi trotto, ma lo garantisce soprattutto la sua originalissima formula ‘vincere due prove su tre’ che porta alla vittoria solo un fuoriclasse. E chi lo vince per due volte entra di diritto nell’Olimpo dell’ippica mondiale, come è stato per Vernissage Grif, Arazi Boko e Mack Grace SM, per non andare tanto indietro nel tempo. Questo accade nonostante il montepremi della classica che conclude la stagione cesenate (quest’anno 154.000 euro) sia ben più basso di tante altre corse come l’International Trot di New York che stanotte metterà in palio un milione di dollari.