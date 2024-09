Cala il sipario sull’esposizione | La macchina è ben rodata | servono collaterali più variegate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) È Cortona Sviluppo il motore organizzativo della Cortonantiquaria. Da anni si occupa di gestire tutta la manifestazione, prima a palazzo Vagnotti oggi in “casa” nella sua sede del centro Convegni Sant’Agostino. Al timone della società in house del Comune c’è Fabio Procacci. Qual è il suo giudizio sull’edizione di quest’anno? "Non sono un tecnico del settore, mi attengo al back che ho ricevuto da chi ne sa più di me e anche del pubblico. Gli oggetti e le opere d’arte in mostra sono molto belli e di valore. Per quanto riguarda l’afflusso di gente siamo in linea con gli scorsi anni (circa 5000 persone al momento). Ormai la Cortonantiquaria è una manifestazione che ha una vita propria e che, a prescindere da tutto, attira la clientela adatta a questa mostra mercato".