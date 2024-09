Zona stadio una Coppa di passione | Con le partite di Champions i residenti dovranno sacrificarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Bologna, 6 settembre 2024 – “Bologna non ha ancora unostrutturato a livello urbanistico per queste”. Mattia Santori, delegato ai Grandi eventi, torna sui temi che riguardano il Bologna calcio, che tra una decina di giorni debutterà in casa nella prima partita dellaLeague 2024-2025 contro lo Shakthar Donetsk. Una qualificazione storica, quella dei rossoblù, ma che, essendo lein giorni feriali (l’esordio è fissato per mercoledì 18 settembre alle 18,45, mentre gli altri tre impegni sono in calendario per le 21; ndr) potrebbe creare non pochi disagi legati al traffico. E non solo. “Chiedo un sacrificio nel breve periodo a chi vive nella, e lo dico da abitante di quell’area – dice Santori -, sapendo che è stato chiesto al Bologna Football Club di fare investimenti importanti nel futuro”.