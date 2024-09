Temptation Island 11 Carlo Marini sparla di Martina De Ioannon? L’inaspettato retroscena

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Come annunciato sui profili social di Uomini e Donne,De, protagonista dell’undicesima edizione di, salirà sul trono nella prossima stagione del dating show. Dopo aver definitivamente archiviato la relazione con Raul Dumitras, con il quale ha partecipato al reality delle tentazioni, e dopo aver chiuso la frequentazione con l’ex tentatoreè pronta a ritrovare l’amore. La notizia ha suscitato sin da subito un forte chiacchiericcio sul web e tanti, tra influencer e volti noti del piccolo schermo, hanno palesato il proprio parere a riguardo. Lo stesso, durante una diretta Instagram, si è espresso in merito alla questione dichiarando: “Io eci abbiamo provato. Usciti dal programma eravamo in una bolla, non sapevamo se potesse funzionare tra noi.