Sinner stronca Draper | piedi sudati e attacco di vomito dramma in mondovisione | Video

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una maratona, a tratti un calvario. Il britannico Jackè protagonista di un match epico, a tratti eroico contro Jannik. In palio c'è la finale degli Us Open e l'italiano, numero 1 del ranking Atp, è il grande favorito. Ma l'amico, con cui ha giocato anche in doppio, è forse la grande sorpresa di Flushing Meadows 2024 e non ha intenzione di mollare un centimetro. Anche a costo di rischiare grosso. Nel corso della partita, che ha toccato picchi di rara tensione agonistica (27 minuti per completare i primi 3 game del secondo set, ma è solo un esempio) in più di occasioni il numero 25 al mondo è stato costretto a fermarsi. Per undi nausea, che lo ha portato a vomitare in campo. E poi per cambiarsi le scarpe dal momento che isudavano troppo.