Qui San Benedetto I balneari non ci stanno | Proroga al 2027? Ennesima presa in giro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Obbligo di avviare le gare entro giugnodelle attuali concessioni fino a settembre dello stesso anno, durata delle nuove concessioni comfra 5 e 20 anni e indennizzi, riconosciuti dal concessionario subentrante, per gli investimenti fatti nell’ultimo lustro e per i beni ammortizzabili: è questa la nuova riforma messa a punto dal governo, che ha ricevuto l’ok dell’Europa ma non quello dei. La categoria, che oramai contava su un discorso più articolato per quanto riguarda i ristori, ora vede le proprie aspettative disattese. Per il momento, intanto, il Comune di Sanattende di conoscere nuovi sviluppi prima di prendere una posizione netta sull’argomento. "La notizia è ancora freschissima e d’altronde non abbiamo ancora ricevuto indirizzi istituzionali – commenta il sindaco Antonio Spazzafumo –.