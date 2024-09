Qing Chun | Gui Youth | Homecoming in concorso a Venezia 81

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 6 settembre 2024): Gui () in81 Sarà presentato stasera inall’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica: Gui (), il documentario cinese diretto da Bing Wang. In merito al film il regista ha dichiarato: “In Cina la maggior parte dei giovani lavora duramente per mantenersi. Gli stipendi sono molto bassi, le giornate infinite e non c’è quasi tempo di riposare. La società cinese ha ridotto la loro vita quotidiana a lavoro. Guadagnare denaro è diventato l’unica ambizione”. La trama di: Gui () Con l’avvicinarsi delle vacanze di Capodanno i laboratori tessili di Zhili sono quasi deserti. I pochi dipendenti rimasti sono in disperata attesa dello stipendio per pagarsi il viaggio di ritorno a casa.