Passerella in Laguna con le stelle del jet set

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una festa per tutti. Il red carpet del Festival del Cinema di Venezia edizione 81 trasformato spesso nel cortile di quartiere con vecchi e nuovi semi-sconociuti agghindati non si sa come e perché. Ma, per fortuna, ci sono anche i grandi divi, le attrici da sogno, i registi invidiati e tutto cambia. Venezia con il suo parterre di star torna a essere la capitale del cinema italiano e internazionale, facendo brillare anche gli abiti da sera. Quelli che fanno sognare il grande pubblico che aspetta queste ’perle’ di lusso e di gioia. Festa del cinema dunque, ma anche della moda a guardare le griffe prestigiose scese in pista per inventare la mises più spettacolare come per mettere indosso a un confettino paffuto come Pedro Almodovar un completo rosa di Loewe con tanto di grande spilla a forma di foglia sul revers.