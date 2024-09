MotoGP GP San Marino 2024 Bagnaia | Stringo i denti dolore al costato nei cambi di direzione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Cerco di stringere i, purtroppo speravo di essere più in forma. Stamattina senza antidolorifici è stata davvero dura, al pomeriggio è andata meglio. Il problema è sempre l’inizio del turno quando sono freddo. Una volta che sono caldo e giro in moto sto meglio”. Queste le parole del pilota della Ducati ufficiale, Francesco, intervenuto a Sky Sport dopo il venerdì di Misano dedicato a libere e prequalifiche del GP di Sandi: “Ilsi fa sentire quando scendo dalla moto. Ho molto edema sulla clavicola e in altre zone. Neidimi fa male il. Comunque, non ci sono scuse, perché siamo riusciti a trovare la giusta quadra in moto. La sprint di domani? Non sarà semplice la scelta della gomma posteriore. Per me la media è più stabile, ma ho visto Martin fare molti giri con la morbida.