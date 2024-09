Missione compiuta Volontari antincendio della Valcamonica impegnati in Sardegna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) EDOLO (Brescia) Laha incontrato lae lo ha fatto grazie al grande cuore e alla preparazione dei suoi, che per un mese, quello di agosto, hanno prestato gratuitamente il loro servizio nel Cagliaritano, dove oltre ad addestrarsi con i gruppi locali, si sono occupatisorveglianzaboschivo e non solamente. "Il gemellaggio con la, coordinato e voluto dalla nostra Comunità montana, quellaValle Camonica – spiega Fabian Troletti, Direttore tecnico delle Operazioni di Spegnimento in forza alla Comunità Montana camuna – nasce da un’iniziativa di Regione Lombardia, che nel 2023 ha proposto alle varie realtà Regionale di trascorrere parte del periodo estivo a supporto dei gruppi die Sicilia. La nostra Comunità montana ha scelto la. Le disponibilità sono per i mesi di luglio e agosto.